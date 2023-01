Benfica regressa às vitórias diante do Portimonense

O Benfica venceu esta sexta-feira o Portimonense por 1-0, com um golo de penálti de João Mário. As águias regressam assim às vitórias depois da derrota, na jornada passada, contra o Braga.

O Benfica venceu esta sexta-feira o Portimonense por 1-0 e está de regresso às vitórias na Liga portuguesa, depois da derrota na jornada passada diante do Braga. As águias estão, à condição, novamente com mais oito pontos que o terceiro classificado F. C. Porto, que joga amanhã contra o Casa Pia e mais seis que o Braga, que segue no segundo posto.

Ainda nem dez minutos o jogo tinha e o Benfica já vencia. João Mário converteu uma grande penalidade ganha por Gonçalo Ramos, após falta do guarda-redes Kosuke ao avançado português. À passagem do minuto 20, foi assinalado novo penálti na Luz, após falta sobre Bah. Desta vez, foi Fredrik Aursnes a marcar, mas o médio não conseguiu fazer as redes balançar.

O Benfica conseguiu durante o resto da primeira parte controlar a orientação do jogo, estando sempre próximo da baliza do Portimonense. O filme foi semelhante na segunda parte, com as águias a criarem várias situações de perigo, sobretudo um remate de Aursnes a roçar o poste. Os encarnados ainda tentaram ampliar a vantagem e Schmidt ainda promoveu o regresso de David Neres, lesionado desde o início de dezembro, mas o marcador permaneceu no 1-0.

Na terça-feira o Benfica desloca-se ao terreno do Varzim para o encontro da Taça de Portugal, antes de receber, na próxima jornada da Liga portuguesa (dia 15), o Sporting.