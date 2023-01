Benfica regressa às vitórias mas vive eclipse de golos

Rui Farinha Hoje às 21:00 Facebook

Apenas dois tentos marcados nos últimos três jogos. Má forma de Ramos e ausências de Neres e Enzo decisivas.

Os encarnados regressaram aos triunfos diante do Portimonense, depois da derrota (0-3) com o Braga no campeonato e do empate (1-1) ante o Moreirense na Taça da Liga, mas o capítulo da eficácia merece preocupação. Nos últimos três jogos, a equipa só marcou dois golos, sendo que o último foi apontado de penálti por João Mário. Um claro contraste com a produção ofensiva até à paragem de novembro, quando marcou 72 golos em 27 partidas, numa média de 2,6 golos por jogo. Agora, a média é de 0,33.

Frente aos algarvios, reinou a desinspiração atacante e a nota negativa foi para Gonçalo Ramos, em clara baixa de forma. Não foi eficaz em três oportunidades claras de golo e, em Braga, passou ao lado do jogo. A ausência de David Neres, que só agora reapareceu após curar uma lesão que o deixou de fora durante um mês e meio, e a atual situação de Enzo Fernández podem ajudam a explicar a menor eficácia.