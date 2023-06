Benfica: Renan Lodi é alternativa para a defesa

Negócio de Kerkez complicou-se e encarnados viram-se para o lateral esquerdo brasileiro do Atlético Madrid. Empréstimo é cenário provável.

O Benfica está interessado em garantir a contratação de Renan Lodi, lateral esquerdo brasileiro, de 25 anos, que pertence aos quadros do Atlético Madrid.

O JN sabe que o futebolista é a principal alternativa a Milos Kerkez, cujo negócio com o Az Alkmaar praticamente caiu. As águias não estavam dispostas a oferecer os 20 milhões de euros que os neerlandeses pretendiam e, em alternativa, ofereceram menos dinheiro, mas com uma percentagem de venda futura, cenário que não foi aceite.