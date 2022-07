Benfica renova com André Sousa

JN Hoje às 13:53 Facebook

O Benfica renovou a ligação contratual com André Sousa, de 36 anos. O internacional português admitiu estar a viver um momento de muita felicidade.

"É um momento de felicidade reconhecerem a nossa competência a nível profissional e pessoal por aquilo que podemos dar ao grupo. Ficamos sempre satisfeitos, é sinal de que o trabalho é bem feito, que o caminho que percorremos está a ser bem conseguido. Quando assim é, há que continuar. E quando as duas partes querem a mesma coisa, as mesmas metas, objetivos, ficamos todos contentes", disse André Sousa ao site do Benfica.

O campeão do mundo e bicampeão europeu por Portugal, que já representa o Benfica há três épocas, também já alinhou pelo rival Sporting durante cinco temporadas, entre 2014 e 2019, após passagens por Fundão, Académica e Instituto D. João V, entre outras equipas. Agora, irá estar ligado às águias pelo menos mais uma temporada.

"A vontade de começar a próxima época é enorme, foi uma temporada difícil, com um Mundial, um Europeu, muitos jogos, à volta de 60 a 70 jogos, uma época atípica. Este período de descanso é importante, principalmente a nível mental, porque tivemos jogos muito competitivos. É um mês de reflexão para chegarmos a 8 de agosto e encararmos a temporada com novas ambições", referiu.