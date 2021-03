Benfica renova com João Ferreira até 2026

JN Hoje às 18:20 Facebook

O defesa, de 19 anos, é um produto da formação das águias e já se estreou pela equipa principal esta temporada. "Estou superfeliz", declarou.

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de João Ferreira, lateral-direito de 19 anos que se estreou nesta temporada na equipa principal das águias.

O defesa, natural da Póvoa de Varzim, chegou ao Benfica em 2014 e completou o resto da formação no Seixal. O novo vínculo é válido até 2026.

"Estou superfeliz com esta renovação, é o culminar de muito trabalho e de muita dedicação. Quero agradecer a toda a gente que me apoiou até aqui, treinadores, staff e colegas que me ajudaram, e agora é continuar com este espírito", declarou João Ferreira à BTV.

Esta época, o lateral-direito já foi lançado por Jorge Jesus em cinco jogos, com a particularidade de ter jogado no campeonato, na Taça de Portugal, na Taça da Liga e na Liga Europa.