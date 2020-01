Benfica renova com júnior Henrique Araújo até 2024

Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista Henrique Araújo, avançado dos sub-23 e juniores do Benfica, renovou contrato com o clube da Luz até 2024, avançaram as águias, esta quarta-feira, na página oficial na internet.

"O Sport Lisboa e Benfica renovou o contrato com Henrique Araújo até 2024. O jovem avançado chegou à Luz proveniente do Marítimo, em 2018/19", refere a nota do Benfica, lembrando os dois anos que o jogador tem no clube.

Na primeira época, o avançado ainda jogou pelos juvenis, escalão no qual se sagrou campeão nacional, disputou 33 jogos e marcou 37 golos.

"O sonho é jogar no Estádio da Luz, na primeira equipa do Benfica. É o que todos queremos, bem como chegar a grandes palcos", disse o futebolista, que chegou a esta época a internacional, no Torneio de Limoges, de sub-18.

Antes de chegar ao Benfica, o jogador fez quase toda a formação no Marítimo, clube a que chegou proveniente do Andorinha.