Benfica renova com júnior Henrique Jocú até 2024

O médio Henrique Jocú, de 18 anos, renovou esta sexta-feira contrato com o Benfica até 2024, anunciaram as águias em comunicado publicado no site oficial.

Campeão Nacional de sub-15 (2015/16) e sub-17 (2017/18), o jogador júnior fez a formação toda ao serviço da equipa da Luz, emblema que representa desde a temporada 2013/14 (iniciou-se na Escola de Futebol em Corroios).

Esta época, Henrique Jocú disputou 25 jogos, 15 no Campeonato Nacional de Sub-19, seis na Liga Jovem da UEFA e quatro na Liga Revelação (sub-23).