Benfica renova com olímpico Rui Bragança

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato com atleta olímpico de taekwondo Rui Bragança (-58 kg), que prolongou até por mais dois anos, até 2022, uma ligação iniciada em outubro de 2016, após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O objetivo imediato passa pela qualificação e, depois, por um bom resultado em Tóquio 2020.

"É muito importante, é o renovar da confiança. Estamos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos e só podia pedir isto, disse Rui Bragança, de 27 anos, à televisão da águias, mostrando-se confiante para as Olimpíadas do próximo ano, no Japão: "É estar lá, fazer o melhor e conseguir melhorar o meu resultado. Um diploma olímpico [ficar entre os oito primeiros] já seria algo muito bom, mas uma medalha seria algo incrível e é para isso que quero estar lá e é para isso que vou lutar".

Rui Bragança voltou este ano a competir na categoria de -58 kg, depois de uma experiência falhada em -68 kg, tendo voltado aos pódios no último Mundial, em maio, ao conquistar a medalha de bronze, que juntou à de prata conquistada em 2011, e ao dois títulos de campeão da Europa (2014 e 2015), estes últimos quando representava o V. Guimarães.