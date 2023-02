Benfica renova contrato com André Gomes

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação do contrato do jovem guarda-redes André Gomes.

Foi recentemente promovido à equipa principal e agora prolonga a ligação com as águias. André Gomes renovou contrato com o Benfica até 2028, depois de Rui Costa ter anunciado na quinta-feira que a renovação do guarda-redes estava em andamento.

André Gomes, de apenas 18 anos, foi promovido à equipa principal, juntamente com Samuel Soares, na presente temporada. O guarda-redes beneficiou da saída em janeiro de Helton Leite para ser mais uma opção para Roger Schmidt. André Gomes é visto como uma promessa na Luz, tendo vencido a Youth League na época passada, e continua a ter boas exibições nas equipas B e sub-23.