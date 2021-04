Benfica renovado no miolo frente ao Santa Clara

JN Hoje às 18:06 Facebook

Jorge Jesus aposta em Weigl e Pizzi e deixa de fora Gabriel e Taarabt, que foram titulares na goleada ao Portimonense na última jornada.

As entradas de Weigl e Pizzi para o meio-campo são as novidades no onze do Benfica para o duelo desta segunda-feira, com o Santa Clara, da 29.ª jornada do campeonato.

Jorge Jesus mantém a aposta nos três centrais e deixa de fora os médios Gabriel e Taarabt.

Em caso de vitória o Benfica aproveita a derrota do Braga e consolida o terceiro lugar.

Onze do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Weigl, Pizzi, Grimaldo, Everton, Rafa e Seferovic.

Onze do Santa Clara: Marco; Gonçalo Ramos, João Afonso, Villanueva, Mansur, Hide, Anderson Carvalho, Lincoln, Carlos Júnior, Cryzan e Allano.

O jogo, no Estádio da Luz, tem início marcado para as 19 horas e será arbitrado por Hélder Malheiro.