Benfica representado no onze da semana

JN/Agências Hoje às 12:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Alejandro Grimaldo é o único representante dos emblemas portugueses na equipa da semana da Liga dos Campeões, após ter feito parte da vitória do Benfica no terreno do Maccabi Haifa (6-1).

O onze é apurado através dos jogadores mais pontuados no jogo oficial da UEFA em que os adeptos escolhem a sua equipa e o livre exímio do defesa espanhol ajudou a garantir-lhe um lugar entre os onze melhores da jornada.

Eis os eleitos: Courtois (Real Madrid); Pavard (Bayern), van Dijk (Liverpool), Grimaldo (Benfica); Valverde (Real Madrid), Nkunku (Leipzig), Kudus (Ajax), Ferran Torres (Barcelona); Julian Alvarez (Man City), Giroud (Milan) e Mbappé (PSG)