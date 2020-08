Benfica rescinde com Zivkovic

JN Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi através de um vídeo com momentos passados de águia ao peito que o Benfica anunciou, esta quarta-feira, a rescisão de contrato com Andrija Zivkovic.

O médio sérvio, contratado a "custo zero" no verão de 2016, estava fora das opções de Jorge Jesus para 2020/21 e fica agora livre para seguir com o futuro longe da Luz.



Ao serviço das águias, realizou 88 jogos, tendo apontado quatro golos e conquistado dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

Em 2019/20, cumpriu apenas quatro partidas pelo Benfica, uma na Taça da Liga, ainda em 2019, e três no campeonato após a paragem causada pela pandemia de covid-19, sempre como suplente utilizado, atuando em duas derrotas e um triunfo.



Comunicado do Benfica



"O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com o jogador Andrija Zivkovic com vista à rescisão do seu contrato.

O avançado sérvio de 24 anos, recorde-se, chegou à Luz no verão de 2016 - após terminar contrato com o Partizan - onde, em quatro temporadas, conquistou dois Campeonatos Nacionais e uma Taça de Portugal."