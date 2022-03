Benfica resiste frente ao Ajax

JN Hoje às 20:51 Facebook

Jogo em Amesterdão chega ao intervalo empatado sem golos, apesar do domínio do Ajax.

Ajax e Benfica estão empatados ao intervalo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A primeira parte terminou sem golos, mas foi o campeão holandês a estar mais perto de festejar, tendo criado várias situações perigosas junto à baliza de Vlachodimos.

O Benfica foi praticamente inofensivo, limitando-se a defender e, para já, vai resistindo.

Na parte final da primeira parte, Otamendi chocou, com a cabeça, com o guarda-redes do Ajax e ainda assustou.