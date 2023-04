Benfica responde à polémica com a TVI: "Rege-se pelos valores de respeito"

O Benfica respondeu, em comunicado, à polémica com a TVI e ao anúncio de uma participação por parte do CNID à UEFA e à Entidade Reguladora da Comunicação.

"O Sport Lisboa e Benfica cumpre a lei e rege-se pelos valores de respeito com todas as entidades que envolvem o desporto. E assim continuará a ser. A gestão das conferências de Imprensa é um direito que lhe assiste e cujo exercício é da sua exclusiva responsabilidade, não sendo obrigatório por regulamento a atribuição da palavra a todos os presentes na sala", pode ler-se no comunicado dos encarnados.

As águias contestaram ainda a posição da Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID), que classificou o episódio como "inaceitável" e referiu que iria apresentar uma participação à UEFA e à Entidade Reguladora da Comunicação.

PUB

"Não há registo de qualquer atuação do CNID quando a TVI e a CNN, durante semanas a fio, promoveram o seu jornal com destaques sucessivos de "corrupção no Benfica" com supostas fontes bem colocadas, num chorrilho de suspeitas sensacionalistas. Não há registo de indignação do CNID quando alguns decidem nem sequer cumprir os regulamentos, cancelar conferências e remeter-se ao silêncio, violando todas as regras da competição. A equidade e o respeito são válidos para todos, naturalmente também para o CNID", continuam os encarnados.

Recorde-se que, na terça-feira, foi negada uma pergunta a um jornalista da TVI por parte do assessor de comunicação do Benfica, aquando a conferência de imprensa de Roger Schmidt, de antevisão ao encontro contra o Inter de Milão.