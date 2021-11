Benfica responde ao Sporting na polémica dos bilhetes para o dérbi

JN Hoje às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Os leões acusaram o Benfica e a Liga de atrasarem o processo de venda de bilhetes para o jogo de sexta-feira, mas as águias negam problemas e atribuem responsabilidades ao rival.

Depois de o Sporting ter acusado o Benfica de dificultar a venda de bilhetes para o dérbi de sexta-feira, destinados aos adeptos sportinguistas, as águias responderam e negam quaisquer responsabilidades no procedimento.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que colocou atempadamente à disposição do Sporting Clube de Portugal os bilhetes que pelo regulamento devem ser entregues ao clube adversário. Estes acessos foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições legais oferecidas a todos os adversários que, esta época, vieram jogar à Luz, bem como aos adeptos do Benfica. A saber, requerendo a identificação de quem adquire esse mesmo ingresso, por forma a que, na extrema observância das regras de segurança em defesa do espetáculo e do público presente, a cada lugar do Estádio corresponda um nome e um número de cidadão", esclarece a nota, publicada no site oficial.

O Benfica atribui ainda responsabilidades ao rival.

"A demora a que o Sporting Clube de Portugal alude deveu-se exclusivamente a procedimentos técnicos relacionados com o sistema e plataforma de ticketing por si utilizados no seu endosso aos adeptos leoninos".