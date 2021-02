JN Hoje às 21:05 Facebook

A SAD do Benfica alcançou um resultado positivo de 8,2 milhões de euros, nas contas do primeiro semestre do exercício de 2020/2021, informou o clube, nesta sexta-feira, num comunicado enviado à CMVM.

As águias salientam que é a sétima vez consecutiva que a sociedade apresenta resultados positivos no primeiro semestre.