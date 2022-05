Benfica SAD lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Benfica SAD emitiu nesta terça-feira um empréstimo obrigacionista no valor de 40 milhões de euros, que corresponde a oito milhões de obrigações com valor unitário de cinco euros. Segundo o comunicado enviado à CMVM, a taxa de juro é de 4,60 por cento.

A meta, definida pelos encarnados, é a de alcançar maior solidez financeira. "A obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento da Benfica SAD, sendo estes utilizados para reforço da liquidez na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2019-2022, emitido em 21 de maio de 2019, com o montante global de €40.000.000, com reembolso previsto para 20 de maio de 2022, o qual será realizado com recurso a fundos próprios do Emitente", pode ler-se no prospeto.