Benfica sagra-se bicampeão nacional em andebol feminino

O Benfica garantiu, este sábado, a revalidação do título de campeão feminino da liga de andebol, ao vencer na deslocação ao Colégio de Gaia por um expressivo 52-31, somando 20 vitórias em 21 possíveis.

Desde o regresso das águias ao principal escalão do andebol feminino português, na temporada passada, a formação de João Alexandre Florêncio continua sem perder na competição.

As encarnadas, que, a nível interno, foram hegemónicas em praticamente todos os momentos da temporada - apenas empataram contra o Madeira SAD (30-30) - e voltaram a demonstrar superioridade frente ao Colégio de Gaia, que, em quarto lugar, luta por um lugar europeu na próxima temporada.

As benfiquistas Ana Bolzan, Mihaela Minciuna e Alina Molkova estiveram em nota de destaque, a primeira com 12 golos apontados e as restantes com oito, ao passo que Nair Pinho e Carolina Monteiro, ambas com nove, foram as mais inconformadas da equipa caseira.

O Benfica entrou mais forte na partida, apesar da eficácia inicial nos ataques das gaienses, que ainda conseguiram acompanhar o marcador nas jogadas iniciais.

Gradualmente, ao longo do primeiro tempo, o Benfica foi-se distanciando, alcançando um parcial de 15-4 quando estavam 20 minutos disputados.

Sem grandes surpresas face àquilo que se esperava no plano teórico, o Benfica foi gerindo tranquilamente a partida e, a cerca de cinco minutos do fim, os adeptos do clube lisboeta presentes no pavilhão já festejavam e entoavam cânticos de vitória.

Com este resultado, o Benfica soma 62 pontos e tem o título matematicamente garantido, enquanto o Colégio de Gaia tem agora 42 e está com o atual quarto lugar em risco.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão n.º 2 do Colégio de Gaia, em Vila Nova de Gaia

Colégio de Gaia -- Benfica, 31-52

Ao intervalo: 12-26

Sob a arbitragem de Nádia Lemos e Ana Barbosa, as equipas alinharam e marcaram:

- Colégio de Gaia (31): Catarina Ferreira (gr), Filipa Costa (1), Maria Santos (2), Nair Pinho (9), Carolina Monteiro (3), Helena Soares (2), Mariana Neves (1), Carolina Nogueira (gr), Joana Rocha, Catarina Silva (1), Caroline Ladefoged (2), Rita Rodrigues (1), Isabel Araújo, Maria Sousa (gr), Bebiana Sabino (9) e Filipa Abreu

Treinador: Paula Castro

- Benfica (52): Isabela Ferrarin (1), Ana Silva (2), Mihaela Minciuna (8), Maria Unjanque (2), Jélsia Monteiro (2), Ana Bolzan (12), Viktoriya Borshchenko (6), Ana Maria Ursu (1), Audília Carlos (gr), Madalena Pereira (2), Rute Fernandes, Débora Moreno (6), Constança Sequeira (2) e Alina Molkova (8)

Treinador: João Alexandre Florêncio

Assistência: Cerca de 300 espetadores