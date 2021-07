Benfica sagra-se octacampeão nacional na "negra"

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

O Benfica triunfou perante o Sporting, no jogo 3 da final (8-5), sagrando-se campeão nacional de hóquei em patins feminino, pela oitava vez consecutiva, impedindo a equipa leonina de conquistar o primeiro título da história.

No primeiro jogo das decisões, realizado no Pavilhão João Rocha, as águias foram mais felizes e conseguiram a vitória (3-5), mas no segundo encontro, em casa, os encarnados deixaram-se surpreender pela equipa leonina e foram derrotados nas grandes penalidades, após uma igualdade a um golo no tempo regulamentar.

Assim as atletas do Benfica voltam a ser felizes, no ano passado não houve campeão devido à covid-19, após terem realizado um percurso quase perfeito na fase de apuramento do campeão. No caminho até ao título derrotaram o CH Carvalhos (2-0) e a Académica AAC (2-0), antes de derrubarem a equipa do Sporting (2-1).