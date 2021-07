Benfica sai derrotado do primeiro teste de pré-época

Hoje às 17:13 Facebook

Encarnados perderam no embate com a equipa B (0-1) no encerramento da primeira semana de trabalhos.

Para o encontro com a formação secundária das águias Jorge Jesus utilizou todos os jogadores que tinha à disposição, mas perdeu com um golo de Henrique Pereira.

Dos atletas que já trabalham com o plantel não foram a jogo Adel Taarabt, que fez apenas ontem os habituais exames médicos. Gilberto e Vinicius, ainda a cumprir quarentena e Rodrigo Pinho, Darwin Nuñez, Morato, Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo e André Almeida estiveram entregues ao departamento médico, este último na fase final de recuperação de uma lesão que o deixou de fora durante toda a época 2020/21..

Para o primeiro teste o técnico encarnado utilizou o seguinte onze: Helton; Gedson Fernandes, Tomás Araújo, Weigl, Ferro e Grimaldo; Florentino, Chiquinho e Pizzi; Waldschmidt e Gonçalo Ramos.

O próximo teste vai ser na quarta-feira, contra o Sporting da Covilhã, no Benfica Campus.