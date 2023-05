Benfica-Santa Clara: Bilhetes até 600 euros para o jogo do título

Rui Farinha Hoje às 23:15 Facebook

Muito perto de conquistar o título nacional, pela primeira vez em quatro temporadas, o Estádio da Luz prepara-se para receber, no sábado, uma enchente de adeptos. Ninguém quer perder o embate com o Santa Clara e alguns não se importam de pagar uma pequena fortuna para estarem presentes.

No site "Viagogo", alguns bilhetes foram vendidos, esta quarta-feira, por 277 euros - o preço normal máximo é de 75 euros - e há outros que estão a ser comercializados até 600 euros (bancada central). Esta quinta-feira, os sócios têm a última oportunidade de garantir ingressos: segundo informação do clube, divulgada esta noite, cerca de 200 bilhetes vão ser vendidos exclusivamente por via online, a partir das 10 horas. A luta (virtual) será acesa pelas derradeiras entradas.

Há dois dias, centenas de pessoas passaram a noite junto às bilheteiras, entre o frio e chuva, mas nem todos conseguiram os almejados bilhetes dada a elevadíssima procura. A Luz tem capacidade para 65 mil lugares sentados.