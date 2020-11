JN Hoje às 20:52 Facebook

A equipa feminina do Benfica garantiu esta quarta-feira a presença nos 16 avos de final da Liga dos Campeões, ao derrotar na Bélgica o Anderlecht, por 2-1, na segunda ronda de qualificação.

A formação caseira adiantou-se no marcador, por Tisan, aos 55 minutos, mas as águias deram a volta à partida com um bis de Nycole, aos 62 e 78.

O sorteio da próxima fase realiza-se a 24 de novembro, sendo que os encontros dos 16 avos estão agendados para 9 e 10 (1.ª mão) e 15 e 16 (2.ª mão) de dezembro.