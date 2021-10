Benfica segura Bayern Munique ao intervalo

JN Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os primeiros 45 minutos acabaram sem golos, apesar do domínio do campeão alemão. Darwin teve nos pés a melhor oportunidade das águias.

Benfica e Bayern Munique estão empatados (0-0) ao intervalo do jogo da terceira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, a decorrer esta quarta-feira, no Estádio da Luz.

Os bávaros, sem o treinador Julian Nagelsmann no banco, tiveram mais bola e mais remates, mas não foram capazes de bater Vlachodimos, já com algumas boas defesas.

O Benfica não se limitou a defender e chegou mais vezes ao ataque depois dos 25 minutos. Darwin, aos 33", dispôs de uma grande oportunidade, mas Manuel Neuer fez a defesa da noite. Aos 43 minutos, o VAR anulou um golo a Lewandowski, por mão na bola.

Jorge Jesus já foi obrigado a mexer, devido à lesão de André Almeida, que foi substituído por Diogo Gonçalves.