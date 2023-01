Benfica segura Schjelderup com cláusula muito milionária

Rui Farinha Hoje às 01:27 Facebook

Extremo norueguês, de 18 anos, foi oficializado pelo Benfica e garante que quer fazer história no clube.

Andreas Schjelderup, de 18 anos, foi oficializado como reforço das águias. Contratado ao Nordsjaelland a troco de nove milhões de euros, a que podem ser acrescentados cinco milhões caso sejam atingidos vários objetivos desportivos, o extremo norueguês, natural de Bodo, assinou por cinco temporadas e meia, até 2028. Tal como Tengsted, apresentado anteontem, fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Liverpool esteve na corrida, mas os encarnados acabaram por convencer o futebolista.

À BTV, Schjelderup afirmou que viveu um "um dos melhores dias" da sua vida quando soube do interesse dos encarnados. "O meu único pensamento era que queria vir para cá", afirmou. "Quando o meu pai me falou do Benfica fiquei com a cabeça nas nuvens, mas tentei manter a calma e não ter expectativas. Agora estou mais tranquilo. Cheguei a um dos melhores clubes do Mundo. É um sentimento fantástico".