Benfica segurou David Neres em janeiro

SAD rejeitou proposta de 35 milhões de euros. Avançado brasileiro esteve em evidência na vitória sobre o Brugge.

David Neres evidenciou-se na vitória frente ao Brugge (2-0), ao marcar o golo da tranquilidade na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa demonstração de qualidade e apetência para os grandes jogos - havia marcado em Turim -, fatores que estiveram na base da aproximação de um clube de peso no mercado de inverno. Segundo apurou o JN, o Benfica rejeitou uma abordagem de um emblema alemão que estava disposto a oferecer uma proposta inicial de 35 milhões de euros, antes do Chelsea ter dado passos firmes para a contratação de Enzo Fernández.

A SAD declinou logo a sondagem, consciente do valor do avançado e da sua importância na equipa, mas também porque não desejava negociar qualquer elemento do núcleo duro, além de entender que Neres pode valer muito mais no final da temporada.

O internacional brasileiro, que chegou à Luz no início da presente época após ter saído do Shakhtar Donetsk, está seguro por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, um valor ao alcance de poucos. No entanto, o JN sabe que a SAD só está disponível para ouvir propostas de um patamar superior ao proposto em janeiro e na casa dos 50 milhões de euros.