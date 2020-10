Benfica "sem fichas" para Rúben Semedo e mais um português na Serie A

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:53 Facebook

Jorge Jesus não está confiante no regresso de Rúben Semedo a Portugal e Adrien Silva foi confirmado no Sampdoria. Raúl Jiménez renovou com o Wolverhampton.

Benfica: O nome de Rúben Semedo tem sido associado ao clube encarnado e Jorge Jesus falou, este sábado, sobre uma possível transferência do central português para a Luz. O técnico afirmou que o Benfica "não tem fichas" e não se mostrou muito confiante com a concretização do negócio. "Não tenho muita esperança. O Olympiacos percebeu que o Benfica está muito interessado e quis pôr as fichas todas na mesa e o Benfica não tem fichas para o que eles querem. Ou eles tiram as fichas e há alguma hipótese ou então não. O jogador quer vir para Portugal, quer vir para o Benfica, quer vir trabalhar comigo, agora não sei se vai conseguir", afirmou.

Ainda nos encarnados, Tomás Tavares foi emprestado aos espanhóis do Alavés até ao final da temporada, sem opção de compra. Ligado ao Benfica desde 2010, o defesa de 19 anos chegou na última temporada à equipa principal das águias, na qual alinhou em 26 encontros.

Sampdoria: Adrien Silva vai alinhar no clube italiano nas próximas duas temporadas. O médio de 31 anos estava ligado ao Leicester desde 2017/18, mas nunca se impôs na formação inglesa, tendo passado as duas últimas temporadas no Mónaco por empréstimo dos "foxes".

Juventus: Rolando Mandragora foi contratado pela equipa de Cristiano Ronaldo por 10,7 milhões de euros à Udinese, que vai manter o jogador por empréstimo. O negócio da aquisição do médio de 23 anos prevê o empréstimo na temporada de 2020/21, com a possibilidade de se estender à seguinte, e ganhos financeiros até seis milhões de euros por objetivos.

Olympiacos: Tiago Silva, que atuava no Nottingham Forest, transferiu-se para o Olympiacos do português Pedro Martins. O clube inglês revelou que o médio luso se transferiu a título definitivo para o campeão grego, sem revelar a duração do contrato.

Wolverhampton: Raúl Jimenez renovou contrato com o clube inglês até 2024. O mexicano, que se vinculou em definitivo aos "wolves" na época passada, foi o melhor marcador nas duas últimas temporadas e segue com dois golos na Premier League após quatro jornadas disputadas.