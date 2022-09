Benfica sem poupanças e com o onze predileto na visita a Guimarães 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Volta de Florentino deverá ser a única a alteração em relação ao último jogo. Lucas Veríssimo treina sem condicionalismos. Rui Pedro Braz focado na Luz.

Todos os elementos que estiveram ao serviço de seleções voltaram sem quaisquer problemas físicos, o que permite ao treinador Roger Schmidt perspetivar o encontro com o Vitória de Guimarães, sábado (20.30 horas, Sport TV1) com o onze preferido. O alemão, sabe o JN, não idealiza adotar qualquer poupança no embate diante dos minhotos, mesmo que no horizonte imediato (na próxima semana) surja o duelo mais complicado da época, a receção aos franceses do PSG, numa batalha da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O regresso de Florentino, em detrimento de Fredrik Aursnes, constituirá à partida a única mudança projetada no onze que irá procurar, na Cidade Berço, a 14.ª vitória consecutiva da época.