Benfica: "Sempre a marcar pontos... para os outros"

Águias atiram-se à arbitragem do jogo com o Vizela e falam em "epidemia de más decisões" na newsletter oficial do clube.

A três dias de decidir o futuro europeu, as águias mantinham-se, ontem, presas a um passado muito recente e sem conseguir virar a página escrita com o empate na receção ao Vizela. A arbitragem de Manuel Oliveira e, principalmente, a atuação de André Narciso como videoárbitro (VAR) continuam a remoer na Luz e servem de mote para o que a "News Benfica" diz ser "uma epidemia de más decisões". "Este ano, tem sido sempre a marcar pontos...... para os outros, os mesmos de sempre", resume a nota, publicada no site oficial do clube.

Depois de Nélson Veríssimo, logo a seguir ao jogo ("Afinal, para que serve o VAR?"), as críticas benfiquistas transformaram-se num ataque às arbitragens, em particular às decisões de quem tem acesso às imagens. "Como bem se atesta, o VAR tem servido para prejudicar o Benfica. Este ano, especificamente com as suas decisões erradas e inações comprometedoras, o VAR subtraiu ao Benfica pelo menos 9 pontos, que justamente nos colocariam na disputa daquilo que é nosso por mérito próprio", refere o comunicado. "Hoje questionamos a utilidade do VAR e temos mais do que legitimidade para fazê-lo. Ninguém compreende como ficou por assinalar uma grande penalidade aos 73 minutos", acrescenta.