Benfica só abre mão de Weigl por 25 milhões de euros

Internacional alemão tem via aberta para sair da Luz, mas propostas não atingem os valores pretendidos. Venda abre as portas à contratação de Sangaré, do PSV.

A saída de Weigl é um dossiê que tem vindo a ser estudado pela SAD do Benfica. As águias admitem abrir mão do médio por 25 milhões, valor acima das propostas que têm chegado à Luz nas últimas semanas.

Um dos principais interessados no jogador alemão é o Eintracht Frankfurt, que já apresentou uma proposta a rondar os 20 milhões, que o Benfica rejeitou. O valor é igual àquele que as águias pagaram em janeiro de 2020 ao Borussia Dortmund, o que não entusiama a estrutura, que só liberta o jogador por um montante acima, de forma a ter lucro por um ativo que se valorizou e voltou a ser chamado à seleção germânica desde que ingressou no Benfica.