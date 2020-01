Benfica só com um central para o derby com o Sporting

Hoje às 00:48 Facebook

A saída de Ferro, na segunda parte do jogo contra o Rio Ave, até pareceu estratégia. Com o Benfica a perder, o defesa deu lugar ao avançado Seferovic, que se revelou decisivo, apontando os dois golos que deram a vitória aos encarnados e o carimbo para as meias finais da Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa de análise ao jogo, Bruno Lage revelou que o defesa saiu devido a problemas físicos e que está em dúvida para o derby de sexta-feira, que opõe o Sporting ao Benfica.

Desta forma, o Benfica pode ter apenas um defesa disponível, Ruben Dias. É que Jardel continua a recuperar de lesão. A solução pode, no entanto, passar pelo recuo de Weigl, que durante a passagem pelo Borussia de Dortmund atuou em vários jogos como defesa central.