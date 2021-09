Benfica só decide após saber nome de investidor

Rui Farinha Hoje às 09:16 Facebook

Oferta pelas ações do ex-presidente pode ter sido feita por José António dos Santos, o maior acionista individual. John Textor mantém-se atento à hipótese de adquirir fatia da sociedade.

O clube encarnado vai analisar nos próximos dias o direito de preferência de compra das ações do antigo presidente, Luís Filipe Vieira, respeitantes a 3,28% do capital, mas só depois de saber quem é o investidor e os moldes de pagamento da transação, informações que o clube aguarda. Ao que o JN apurou, pode ser José António dos Santos, o maior acionista individual da Benfica SAD e amigo do ex-presidente.

Anteontem à noite, Vieira informou o Benfica que tinha em mãos uma proposta para vender 753 mil ações por um valor unitário de 7,80 euros. Um montante cerca de 80% acima do preço no mercado bolsista e que representa um encaixe total de 5,9 milhões de euros. Como tem direito de preferência, o Benfica pode avançar para a compra.