Benfica: sobreviver em Anfield sem a velocidade de Rafa

Com 12 golos e 17 assistências nesta temporada, Rafa é baixa de peso para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que se realiza na quarta-feira à noite, em Anfield Road.

Ao que o JN apurou, o extremo benfiquista sentiu um desconforto muscular mas é, à partida, considerado recuperável para o dérbi de domingo, frente ao Sporting, em Alvalade (20.30 horas, Sport TV1). Isso não invalida, contudo, que venha a ser reavaliado nos próximos dias. Hoje não participou no último treino no Seixal e acabou por nem seguir viagem.

Em Inglaterra, a ausência do jogador será particularmente sentida pelos encarnados, que têm pela frente a espinhosa missão de tentar anular a desvantagem (1-3) da primeira mão. Na Luz, o internacional português não marcou, mas assistiu Darwin no único golo marcado ao Liverpool e foi uma seta apontada à baliza inglesa. Hoje, sem Rafa, o jogador com mais assistências no plantel encarnado e o segundo melhor marcador, a equipa perde vertigem e capacidade de furar a defesa. Diogo Gonçalves é apontado como o provável substituto.