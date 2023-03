Benfica sofre derrota dura na Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 23:17 Facebook

O Benfica sofreu, esta terça-feira, uma derrota pesada na receção aos alemães do Flensburg-Handewitt, por 36-29, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia, tornando uma eventual revalidação do título quase impossível.

A defender o troféu conquistado na época passada, em Lisboa, o Benfica, qualificado na quarta posição do Grupo A, não apresentou argumentos para discutir esta eliminatória com o rival, que venceu o Grupo B e é o quinto colocado no campeonato da Alemanha.

O ponta esquerdo dinamarquês Emil Jakobsen, da formação germânica, apontou nove golos, oito dos quais na primeira parte, que o tornaram no melhor marcador da partida, com o impressionante registo de 100% de eficácia. Leandro Semedo foi o melhor dos benfiquistas, com cinco.

Ole Rahmel até marcou primeiro para os 'encarnados', no lance inaugural do encontro, mas o Flensburg-Handewitt, desde logo, mostrou ao que vinha e não facilitou em nada, 'cavando' muito cedo uma vantagem considerável e irrecuperável para a equipa da Luz.

A maior capacidade física do conjunto alemão, recheado de jogadores nórdicos, sobretudo dinamarqueses, também tornou tudo muito difícil para a formação de Chema Rodríguez, que viu o adversário chegar ao intervalo a vencer por 21-10 e a sentenciar o resultado.

A sucessão de erros dos jogadores das águias, algo atónitos com os movimentos dos jogadores contrários, aliada à fantástica exibição do guarda-redes Benjamin Buric, com um total de 10 defesas em 20 remates no primeiro tempo, explicam o grande desnível.

O Benfica entrou um pouco melhor na segunda parte, com outra atitude e mais eficaz, mas nunca foi capaz de reduzir a desvantagem, enquanto o Flensburg-Handewitt geriu a superioridade trazida da etapa inicial, controlando sempre a diferença no resultado.

A 10 minutos do fim, a formação alemã ainda aumentou mais o marcador, com muita facilidade, diante de um Benfica resignado e a acusar algum desgaste, levando para a segunda mão, a realizar-se em território alemão, uma vantagem de 13 pontos (39-26).

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica -- Flensburg-Handwitt, 26-39

Ao intervalo: 10-21

Com arbitragem dos sérvios Marko Sekulic e Vladimir Jovandic, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (26): Sergey Hernández, Ander Izquierdo (3), Ole Rahmel (3), Jonas Kallman (1), Alexis Borges (2), Demis Grigoras (4) e Petar Djordjic (3). Jogaram ainda Paulo Moreno (1), Bélone Moreira (2), Leandro Semedo (5), Arnaud Bingo, Vladimir Vranjes (1), Gustavo Capdeville e Arnau García (1)

Treinador: Chema Rodríguez.

Flensburg-Handewitt (39): Benjamin Buric (1), Mads Mensah (2), Jóhan Hansen (4), Emil Jakobsen (9), Anton Lindskog (2), Simon Hald (7) e Magnus Rod. Jogaram ainda Aaron Mensing (4), Goran Johannessen (3), Franz Semper (6), Lasse Moller e August Pedersen (1)

Treinador: Maik Machulla

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores