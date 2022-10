Benfica sofre mas elimina o Caldas nas grandes penalidades

O Benfica eliminou, este sábado, o Caldas da Taça de Portugal e avançou para a quarta eliminatória. Musa e Gonçalo Barreiras marcaram os golos do jogo, que só foi decidido nas grandes penalidades.

Com menos alterações do que o esperado - Roger Schmidt promoveu apenas cinco mudanças no onze em relação ao jogo com o PSG, com as entradas de Helton Leite, Gilberto, Brooks, Draxler e Rodrigo Pinho - os encarnados inauguraram o marcador já na segunda parte, por Musa, que saltou do banco para protagonizar uma boa jogada individual e desfazer o nulo com um remate de meia distância e colocado.

Pouco depois, foi a vez da equipa da casa fazer a festa. Após até ter tido um remate ao poste, o Caldas chegou ao empate (1-1) com Gonçalo Barreiras a aproveitar da melhor forma um erro de António Silva, obrigando o jogo a ir para prolongamento e ao desempate por grandes penalidades. Nos penáltis, o Benfica converteu os cinco castigos máximos, enquanto Clemente atirou por cima da baliza encarnada.

O Benfica, recordista de conquistas na Taça, com 26 títulos conquistados, juntou-se na quarta eliminatória a Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão e Vizela, da Liga, BSAD, Moreirense, Nacional, Académico de Viseu, Farense, Mafra e Tondela, da II Liga, e Sanjoanense, da Liga 3.

Veja os golos e os casos: