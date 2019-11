Benfica sofre primeira derrota da Europe Cup na Holanda

Hoje às 22:09 Facebook

O Benfica saiu derrotado esta quarta-feira da visita aos holandeses do Leiden (84-68), após três vitórias nas primeiras três jornadas do grupo A da Europe Cup de basquetebol, mas mantém a liderança do agrupamento.

Os encarnados até entraram bem na partida e finalizaram o primeiro período em vantagem (15-18), mas a equipa da casa reagiu e venceu os outros três períodos (21-14, 26-19 e 22-17), selando a primeira derrota dos portugueses nesta edição da Europe Cup.

Ainda assim, o Benfica é a única das quatro equipas que soma três vitórias e lidera o grupo A com sete pontos, seguido pelo Leiden (6 pontos), que tem os mesmos pontos que o Inter Bratislava, da Eslováquia, e o PVSK Veolia, da Hungria, segue em último com cinco pontos.

Rafael Lisboa (15 pontos) e José Silva (14) foram os melhores marcadores do Benfica, com Tayler Anthony Persons a marcar 24 para o Leiden.

Na próxima jornada, na próxima terça-feira, o Benfica recebe o PVSK Veolia.