O Benfica emitiu, este domingo, um comunicado a solidarizar-se com Alípio Matos, antigo técnico de Futsal e Coordenador Técnico do clube, que se encontra internado depois de ter sido diagnosticado com Covid-19.

Segundo informação das águias, o antigo responsável técnico de 62 anos encontra-se internado há uma semana no Hospital de Cascais e o seu quadro clínico é estável. As águias manifestam a sua solidariedade e expressam "o desejo e convicção de rápidas melhoras".