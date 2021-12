Benfica soma segunda derrota na Champions

JN/Agências Hoje às 20:18 Facebook

O Benfica perdeu esta quarta-feira receção aos alemães do Berlim Recycling Volleys, por 3-1, e somou o segundo desaire na Liga dos Campeões de voleibol, em outras tantas partidas, vendo o adversário distanciar-se na classificação.

Os germânicos venceram os dois primeiros parciais com grande autoridade, por 19-25 e 16-25, mas a equipa portuguesa reagiu no terceiro set (25-15), insuficiente para operar a reviravolta no resultado, pois os forasteiros venceram o quarto (19-25).

O zona 4 francês Timothée Carle, do Berlim Recycling Volleys, foi galardoado com o prémio de melhor jogador em campo, atribuído no final da partida, que ditou que os alemães prosseguissem igualados com os russos do Zenit na liderança do Grupo D, com seis pontos, enquanto Benfica e os sérvios do Vojvodina ainda não pontuaram.