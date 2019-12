Benfica soma segunda derrota na Liga dos Campeões de voleibol

Hoje às 00:18 Facebook

O Benfica somou, esta quinta-feira, a segunda derrota no Grupo D da Liga dos Campeões de voleibol, ao perder em casa com os franceses do Tours, por 3-1, em jogo da terceira jornada.

A formação gaulesa somou os três primeiros pontos na poule ao vencer na Luz pelos parciais de 25-20, 20-25, 25-22 e 25-18.

Os italianos do Perugia lideram o agrupamento, com nove pontos, seguidos de Benfica, Verva Varsóvia e Tours, todos com três pontos. Na próxima jornada, a 29 de janeiro de 2020, as águias, comandados por Marcel Matz, visitam o Verva Varsóvia, enquanto o Perugia recebe o Tours.