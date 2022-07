Benfica sonha com Gonçalo Guedes e Ibrahimovic renova até aos 41 anos

JN Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo português Gonçalo Guedes é um dos jogadores que o Valência está disposto a vender para conseguir um encaixe financeiro importante e em Espanha diz-se que as águias estão atentas.

Benfica: Gonçalo Guedes de regresso à Luz? O jornal espanhol "As" garante que essa possibilidade está em cima da mesa e que o clube português estará interessado no extremo, de 25 anos. A notícia refere que o Valência precisa de encaixar dinheiro com a saída de alguns jogadores e é nesse sentido que o Benfica aparece como um eventual destino de Guedes, que, recorde-se, deixou o clube em 2017, rumo ao Paris Saint-Germain.

Boavista: O japonês Masaki Watai foi anunciado como reforço axadrezado e chega ao Bessa por empréstimo do Tokushima Vortis (Japão). O médio nipónico tem 22 anos e somou um golo e duas assistências nos 22 jogos disputados em 2022. "Estou a dar um passo importante na minha carreira e sinto-me muito feliz por estar no Boavista", referiu. O clube boavisteiro fica com opção de compra.

Boavista: Para além de Masaki Watai, os axadrezados têm praticamente tudo acertado para a contratação do guarda-redes César. O jogador brasileiro já se desvinculou do Bahia, que confirmou o acordo com o clube português. "As partes acertaram a rescisão do contrato em comum acordo. A iniciativa partiu do atleta, após receber proposta do Boavista. Em contrapartida, o "tricolor" vai manter 10% dos direitos económicos do jogador", lê-se no comunicado do emblema brasileiro.

Famalicão: Martin Aguirregabiria, que terminou contrato com os espanhóis do Alavés, é a mais recente contratação do Famalicão. O defesa espanhol, de 26 anos, assinou um contrato válido por três temporadas. "É um desafio muito bom vir para a Liga portuguesa. Fiquei impressionado com tudo o que pude conhecer e penso que será um clube que me ajudará a crescer", declarou ao site oficial do clube. Campeão europeu de sub-21 por Espanha em 2019, Aguirregabiria disputou 24 jogos em 2021/22 ao serviço do Alavés, que foi despromovido à segunda divisão espanhola.

PUB

Manchester United: Old Trafford continua de braços abertos para receber Cristiano Ronaldo. O treinador Erik ten Hag reiterou a convicção de que CR7 não deixará o clube, apesar de ainda não se ter apresentado ao trabalho. "A situação do Ronaldo é clara: ele não está à venda. Eu quero trabalhar com ele, sobre o resto não posso dizer mais nada porque a situação é a mesma de há uma semana", disse o técnico neerlandês.

Arsenal: Zinchenko está muito perto de se tornar o próximo reforço dos "gunners". O internacional ucraniano vai, ao que tudo indica, deixar o Manchester City, que aceitou a transferência a troco de quase 40 milhões de euros. Zinchenko segue, assim, o mesmo caminho de Gabriel Jesus, que também deixou os "cityzens" para rumar ao Arsenal.

AC Milan: Zlatan Ibrahimovic vai continuar ao serviço do campeão italiano. A renovação do contrato por mais uma temporada foi oficializada esta segunda-feira e o novo vínculo manterá o avançado sueco em San Siro até aos... 41 anos. A notícia tem ainda maior significado tendo em conta que o jogador foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo a 25 de maio, com uma previsão de seis a sete meses de ausência dos relvados.

Flamengo: Arturo Vidal é a mais recente estrela da constelação que o "Fla" continua a construir. O médio chileno, que já passou por clubes como Bayern Munique, Juventus, Barcelona e Inter de Milão, está de volta à América do Sul, de onde saiu em 2007, quando trocou o Colo Colo (Chile) pelo Bayer Leverkusen. No Flamengo, Vidal vai jogar ao lado de David Luiz, Filipe Luís e Diego, que também brilharam no futebol europeu.