Benfica-Sporting ainda sem estratégia definida nas redes sociais

Especialista Paulo Rossas considera que os clubes têm poucos produtos direcionados. Seguidores dos jogadores estão por trabalhar.

O dérbi das redes sociais está longe de... entrar em campo. É a conclusão que se tira de uma curta análise feita por Paulo Rossas, chief Innovation na Lisbon Digital School. O que é que se quer dizer com isso? Simplesmente que boa parte da gestão que os clubes fazem das redes sociais em Portugal vive muito daquilo que "dá à costa", ou vai na onda das chamadas "trends", ou tendências. Falta trabalhar produto e direcioná-lo. "Tem vindo a melhorar, mas podiam fazer muito mais. Os clubes nem precisam de gastar dinheiro, porque as pessoas vão diretamente às páginas para saber o que se passa. Mas continua a não haver profissionalização das redes sociais dos clubes, em Portugal. Lá fora, há uma plataforma gratuita que mostra aquilo em que estão a investir para vender produto e, se formos ver, Benfica, F. C. Porto e Sporting têm zero anúncios a vender produto. Mas quando vamos ver, o Manchester United têm três mil anúncios para o Mundo inteiro, com produtos direcionados para as comunidades dos jogadores", explicou.

É claro que, por esta altura, os bilhetes para o dérbi Benfica-Sporting já estão vendidos, mas o que não existe é outro tipo de produto, ou merchandising, à venda, ao contrário do que sucede no estrangeiro e o mercado nem é tão pequeno como isso em Portugal. "O Facebook tem 6,4 milhões de portugueses, o Instagram 5,6 e o Tik Tok 3,6. Estas três plataformas e o próprio Twitter, com dois milhões, deviam estar a trabalhar a todo o vapor até ao dia do dérbi", insistiu Paulo Rossas, especialista em redes sociais.