Benfica-Sporting: Um ponto para ver e rever

O treinador Marcel Matz, do Benfica, partilhou esta quinta-feira, nas redes sociais, um vídeo daquele que pode ser considerado o momento decisivo do jogo com o Sporting, que as águias venceram por 3-2.

Na "negra", a formação da Luz estava a perder por 11-12 e em vias de ver o adversário alargar a vantagem no marcador quando a equipa salvou por diversas vezes o ponto e acabou mesmo por o conquistar, igualando o parcial.

"O tal ponto 12 visto de maneira bruta, câmara fixa, visão técnica", escreveu o treinador benfiquista na mensagem a acompanhar o vídeo da tal jogada.

A partir daí, as águias deram mesmo a volta, chegaram ao 14-12, viram os leões reduzir, mas fecharam a partida nos 15-13, conquistando uma sofrida vitória.

O Benfica bateu o Sporting pelos parciais de 21-28, 25-20, 25-23, 23-25 e 15-13, em jogo em atraso da sexta jornada da Série A da segunda fase da Liga de voleibol.