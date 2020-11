Benfica suspende treinos e adia jogos devido a dois casos de covid-19

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:08 Facebook

O clube encarnado informou, esta terça-feira, que os treinos da equipa de Hóquei em Patins foram suspensos por "tempo indeterminado" devido a dois casos de covid-19 no plantel.

"Face aos casos que vieram a público num dos seus adversários recentes, o SL Benfica decidiu antecipar os testes habituais de controlo que realiza às suas equipas e, após a realização dos testes a todo o plantel e staff, foram tomadas as medidas de prevenção previstas. De realçar que mais uma vez o SL Benfica está em plena coordenação com a autoridade de saúde local. Em virtude desta situação, os próximos dois jogos terão de ser adiados para datas a definir, pode ler-se em comunicado.

Os jogos com o Famalicense e Turquel ficaram adiados. O Benfica é líder do campeonato, em igualdade pontual com o Sporting (20).