Benfica também tem que derrotar o cansaço para segurar a liderança

As águias não têm só mais jogos disputados do que F. C. Porto e Braga, também têm os minutos totais mais concentrados e os cinco jogadores de campo com mais minutos jogados entre os três candidatos ao título.

Após o jogo com o Estoril, Roger Schmidt sublinhou que o Benfica precisa de mais quatro vitórias nas cinco jornadas finais da Liga para se sagrar campeão, mas, para além de Gil Vicente, Braga, Portimonense, Sporting e Santa Clara, há outro adversário, mais silencioso e subtil, que as águias precisam de derrotar: o desgaste acumulado de uma época que já levou os encarnados a disputar 50 jogos, mais do que F. C. Porto (48) e Braga (46), embora portistas e braguistas ainda estejam na Taça de Portugal.

Tendo em conta os 15 jogadores mais utilizados ao longo da temporada, o Benfica chegará à 30.ª jornada do campeonato com um total de 44.346 minutos - o que dá uma média de 2956,4 minutos por jogador - e a diferença ainda é considerável na comparação com o F. C. Porto (39.243) e ainda mais significativa em relação ao Braga (37.479).