Benfica: "Tantos erros assim só mesmo nos tempos do Apito Dourado"

JN Hoje às 16:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica deixou, este sábado, duras críticas à arbitragem dos jogos que envolvem em o F. C. Porto: "Só devido a sucessivos erros de arbitragem o F. C. Porto consegue estar na luta pelo título", escrevem os encarnados.

"Apenas e sempre só um clube é sistematicamente beneficiado. Um clube que tem uma prática constante de ameaças e coação sobre equipas de arbitragem, invade centros de treino, diariamente através do seu presidente e dirigentes insinua e ataca tudo e todos, inclusive treinadores e jogadores de equipas adversárias, e que beneficia da total omissão da disciplina desportiva em flagrante contraste com o que acontece com todos os outros clubes", pode ler-se numa nota publicada pelo Benfica no site oficial.

Os encarnados apontam, ainda, as arbitragens do jogo do F. C. Porto frente ao Sporting, considerando que foi perdoada uma expulsão a Alex Telles, bem como frente ao Moreirense.

"Estando o campeonato a entrar na sua fase decisiva, o que se passou nestas últimas duas jornadas começa a ultrapassar todos os limites. Em Alvalade foi perdoada uma expulsão a Alex Telles inexplicável. E ontem ultrapassou-se tudo, mas tudo com vários lances sempre ajuizados a favor do mesmo clube como no golo totalmente limpo, e que não merece qualquer tipo de dúvida, anulado ao Moreirense que daria o 2-0, a validação do terceiro golo do F. C. P. claramente precedido de falta de Soares e o penálti indiscutível que ficou por assinalar a favor do Moreirense por falta de Fábio Silva. Tantos erros assim como têm acontecido nestas duas últimas épocas só mesmo nos tempos do Apito Dourado!", remata.