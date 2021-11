Benfica tem de investir 12 milhões para ter João Victor

Vasco Samouco Hoje às 20:23 Facebook

Central do Corinthians ganha força para colmatar a ausência de Lucas Veríssimo. Empréstimo é improvável.

O facto de a transferência ter que esperar por janeiro para ser consumada dá tempo às águias para refletirem antes de decidirem avançar, ou não, para qualquer contratação, mas, na Luz, a ausência prolongada de Lucas Veríssimo está a ser levada muito a sério e deverá acarretar mudanças no plantel às ordens de Jorge Jesus. O Benfica está a apalpar o mercado à procura de um central e tem João Victor identificado, bem cotado e sendo um nome quase consensual entre a estrutura para o futebol. O defesa brasileiro conta 23 anos, tem sido um dos destaques do Corinthians, mas exige um esforço financeiro considerável.

A lesão do internacional brasileiro deixou a defesa da equipa benfiquista fragilizada e alterou os planos do clube para o mercado de janeiro. De setor intocável e perfeitamente identificado com Vertonghen e Otamendi e Lucas Veríssimo, o eixo defensivo passou a dar dores de cabeça a Jorge Jesus, até porque a temporada ainda nem vai a meio e a luta por todos os troféus está em aberto. Morato é a alternativa que vai, para já, beneficiar da lesão do compatriota, mas tem a juventude contra ele, enquanto Ferro continua a ser apenas uma opção de último recurso. Neste sentido, fortalecer o setor mais recuado com alguém que dê garantias imediatas, e ao mais alto nível, é visto como inevitável, faltando saber em que moldes é que esse ajuste será feito.