SAD tem estratégia para afastar administrador do Rei dos Frangos

Benfica aponta a novo modelo de forma a afastar elementos indesejados. Desconfiança com José António dos Santos

A criação de um núcleo executivo mais restrito dentro do âmbito do Conselho de Administração da SAD é, ao que o JN apurou, uma das estratégias para reagir e esvaziar a tentativa de nomeação de um administrador por parte de José António dos Santos (JAS), acionista que controla 16,33% da sociedade, mas que é visto com desconfiança por parte de Rui Costa e seus pares, devido à proximidade a Luís Filipe Vieira.

O tema será novamente debatido na Assembleia Geral (AG), a 24 de janeiro, depois de o último encontro ter sido suspenso devido à intenção de nomear António Pires de Andrade.