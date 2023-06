Benfica tem guarda-redes brasileiro referenciado

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:30 Facebook

Guarda-redes do Athletico Paranaense está na lista de reforços da SAD. Para já, ainda não há contactos

Bento Krepski, guarda-redes de 24 anos do Athletico Paranaense e que tem contrato até 2026, está na lista de jogadores referenciados pela SAD para reforçar a baliza.

A estrutura do Benfica tem conhecimento das qualidades do jogador, que assumiu, no ano passado, a titularidade na equipa brasileira (já somou 109 jogos desde a sua estreia, em 2020), mas ainda não avançou para contactos exploratórios com o objetivo de saber as exigências financeiras do clube de Curitiba. No entanto, o passe do jogador está avaliado em sete milhões de euros.

As águias pretendem avançar para a contratação de um guarda-redes com o objetivo de Vlachodimos ter um concorrente à altura e capaz de lutar pela titularidade. Para já, o lote de opções para a baliza é composto por Samuel Soares, Léo Kokubo e por André Gomes, sendo que nenhum deles põe em causa a afirmação do internacional grego.

Por outro lado, André Gomes sofreu uma lesão num ombro, que o obrigou a submeter-se a uma intervenção cirúrgica, e vai estar afastado da competição por um longo período de tempo, situação que reforça a necessidade do Benfica em garantir mais um guarda-redes.

Renan Lodi quer regressar ao Brasil

Entretanto, o Nottingham Forest, clube pelo qual o lateral esquerdo jogou esta temporada, por empréstimo do Atlético de Madrid, não vai avançar para a compra do passe do defesa brasileiro, que vai voltar, assim, ao clube espanhol.

Diego Simeone não conta com Renan Lodi para a próxima época, pelo que o lateral de 25 anos tem sido apontado à saída, com o Benfica a ser referido, pela imprensa espanhola, como um dos interessados no jogador, de forma a substituir Grimaldo, que saiu para o Bayer Leverkusen.

No entanto, de acordo com o jornal espanhol AS, Renan Lodi não pretende prosseguir a carreira na Europa, e vê como prioridade um regresso ao Brasil, país que deixou em 2019, quando se transferiu do Athletico Paranaense para o Atlético de Madrid. O clube onde se formou estará interessado no seu regresso, assim como Corinthians, Santos, Palmeiras e Flamengo. Esta situação pode afastar o jogador da Luz.