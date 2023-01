Benfica tenta regresso sonante e Sporting pesca na Liga 2

Rui Almeida Santos Hoje às 13:13 Facebook

Gonçalo Guedes está na agenda do Benfica, escreve-se em Espanha, com os encarnados a tentarem o empréstimo do avançado internacional português junto do Wolverhampton. Já o Sporting tenta fechar o central Ousmane Diomandé, cedido pelo Midtjylland ao Mafra, da Liga 2.

Benfica: Em Espanha fala-se num possível regresso de Gonçalo Guedes à Luz, por empréstimo do Wolverhampton. A hipótese é avançada pelo jornal "Relevo". Quanto a Helton Leite pode deixar os encarnados já em janeiro. O guarda-redes brasileiro, habitual suplente de Odysseas Vlachodimos, tem interessados no campeonato turco e estuda a possibilidade de embarcar numa nova aventura.

Sporting: O presidente do Mafra, José Cristo, confirmou, à rádio "TSF", que os leões estão a negociar com o Midtjylland a contratação do defesa central costa-marfinense Ousmane Diomandé, que está cedido ao clube da Liga 2. O jovem, de 19 anos, já realizou 16 jogos pelo Mafra, esta temporada, tendo apontado um golo.

Gil Vicente: Pedro Albergaria, diretor desportivo do clube de Barcelos, admitiu, ao "Canal 11", que o goleador Fran Navarro tem vários pretendentes, mas a situação da equipa na Liga, na qual é 15.ª classificada, não aconselha a uma venda em janeiro.

Penafiel: Heliardo é reforço dos durienses até ao final da época. O avançado brasileiro, que em Portugal jogou por Tondela, Arouca e Varzim, deixou os sul-coreanos do Gyeongnam.

Barcelona: Descoberto no Ferro Carril Oeste, um pequeno clube de Buenos Aires, Lucas Román assinou até 2026 pelos catalães, ficando com uma cláusula de rescisão avaliada em 400 milhões de euros. O Barça pagou 1,1 milhões de euros por 85% do passe do avançado de 18 anos, estando outros 3,5 milhões indexados ao cumprimento de objetivos.

Atlético de Madrid: Memphis Depay já chegou à capital espanhola para reforçar o ataque dos "colchoneros". Em sentido contrário, o Barcelona garantiu a contratação do internacional belga Carrasco no final da época, a troco de 20 milhões de euros.

Arsenal: Os "gunners" não se importam de esperar pelo verão para fechar a contratação do médio Declan Rice (West Ham), de acordo com o jornal "The Sun". Já em janeiro pode chegar o avançado belga Leandro Trossard, do Brighton, que também era pretendido pelo Tottenham.

Manchester City: A "TyC Sports" avança que o campeão inglês garantiu a contratação do médio argentino Máximo Perrone, que atua no Vélez, e que foi apontado ao Benfica, recentemente.

Newcastle: O guarda-redes alemão Loris Karius, de 29 anos, vai continuar nos "magpies" até ao final da temporada, anunciou o clube inglês. O antigo guardião do Liverpool tinha assinado, no último verão, um vínculo válido por seis meses com o Newcastle, que acionou a opção de o estender até junho de 2023.

West Ham: Danny Ings é reforço nos "hammers". O ponta de lança inglês, de 30 anos, foi contratado ao Aston Villa, a troco de 17 milhões de euros. Esta época, Ings marcou sete golos em 21 jogos pelos "villans".

Leicester: Brendan Rodgers está perto de receber um reforço para o setor mais recuado. O jovem dinamarquês Victor Kristiansen, de 20 anos, tem tudo acertado para se mudar para os "toffees", que seguem na 14.ª posição da Liga inglesa. O Copenhaga receberá, inicialmente, perto de 15 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 20 milhões de euros caso sejam cumpridos determinados objetivos. Kristiansen pode ocupar a vaga do turco Soyuncu, pretendido pelo Atlético de Madrid.

Borussia Monchengladbach: O sucessor de Yann Sommer, que se mudou para o Bayern Munique, deverá ser o seu suplente na seleção suíça. Jonas Omlin, guarda-redes de 29 anos, deve trocar o Montpellier pelo 8.º classificado a Liga alemã.