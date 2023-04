Benfica: Tiago Gouveia é para segurar na Luz

Processo de renovação até 2027 está praticamente concluído e será anunciado em breve. Schmidt abre a porta ao avançado cedido ao Estoril.

O avançado Tiago Gouveia, que está emprestado ao Estoril pelo Benfica, tem via aberta para regressar à Luz, na próxima época. O rendimento do jogador com a camisola canarinha não tem passado despercebido à estrutura e ao treinador Roger Schmidt, que já deu como garantido o regresso do jogador à formação encarnada, em 2023/24.

O atacante, de 21 anos, tem contrato até 2024 e, sabe o JN, deverá prolongar o vínculo, em breve, por mais três épocas, ou seja, até 2027. O acordo está alinhavado e será anunciado em breve.