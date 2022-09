Benfica torna-se a primeira equipa portuguesa a chegar à Liga dos Campeões

André Bucho Hoje às 19:05 Facebook

Águias venceram os alemães do Bamberg no Pavilhão da Luz por 87-73 e torna-se a primeira equipa lusa a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

História no basquetebol português. O Benfica venceu, este domingo, o Bamberg, da Alemanha, 87-73, em Lisboa, garantindo vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da FIBA, algo inédito para equipas lusas.

O destaque individual da partida vai para Ivan Almeida, extremo cabo-verdiano das águias que anotou 39 pontos e acrescentou oito ressaltos.

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica vai defrontar os espanhóis do BAXI Manresa, os letões do VEF Riga e os franceses do Limoges, no Grupo F .Antes dos alemães, o Benfica já tinha deixado Golden Eagle Ylli e o Keravnos pelo caminho na qualificação para a Champions de basquetebol.